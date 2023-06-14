Ф’юрі анонсував великий бій перед щедрою пропозицією побитися з Усиком

Довгоочікуваний поєдинок може незабаром відбутися

Британський чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) оголосив про своє повернення в ринг вже незабаром на тлі чуток про можливе проведення бою з українським чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 KO).

Про це боксер повідомив в Instagram. Він висловив сподівання, що незабаром оголосить про "великий поєдинок", а також закликав стежити за оновленнями.

"Я багато працюю, я в спортзалі, і готовий до літа — можу сказати, що підтягую прес і м’язи. Але знову ж таки це допомогло мені 33 рази поспіль, так що це не має особливого значення. Залишайтеся з нами, важливі новини неминучі", — додав Ф’юрі.

Примітно, що британський боєць зробив цю заяву після озвучення можливої пропозиції від компанії із Саудівської Аравії Skills Challenge Promotion про проведення бою з Усиком від її директора Амера Абдалли.

У коментарі talkSport він заявив, що якщо Ф’юрі погодиться на бій із українцем у грудні 2023 року, тоді компанія з радістю зробить йому пропозицію.

"Промоутер Усика Алекс [Красюк] точно зауважив, що пропозиція Ф’юрі надійде найближчим часом. Це буде пропозиція преміум-класу, яка буде ґрунтуватися на його гідності.

Це буде гідно, ми ще ніколи нікого не образили своєю пропозицією. Але переговорів не буде. Я б ніколи нікого ображав, але цього разу буде так – ось наша пропозиція, прийми чи відмовся", — зазначив Абдалла.

Раніше команди чемпіонів не змогли домовитися про проведення супербою в квітні 2023 року. Після цього стало відомо, що Усик битиметься з британцем Даніелем Дюбуа 12 серпня 2023 року.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі знову влаштували суперечку в соцмережах. "Циганський король" пообіцяв вирубити українця за 6 раундів.