"Тікайте!". Дружина Усика заінтригувала постом про Крим у соцмережах

Сім’я Усіків продовжує тиснути на окупантів

Дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик вкотре натякнула жителям окупованого Криму, що незабаром півострів позбавиться росіян.

У своєму Інстаграмі вона опублікувала пост, у якому запропонувала колаборантам тікати, доки не пізно.

"Кримусики, скоро ми прийдемо. Крим повернеться у свою українську гавань. А всі, хто зрадив Україну, тікайте! У Криму кіпіш! Я розумію небажання більшості кримусиків повертатися в Україну (велика частина зрадників, які давали присягу Україні, так легко пішли підлизувати іншому диктатору). Я вірю у свою країну і що це просто так не пройде", — зазначила дружина іменитого спортсмена.

Нагадаємо, що з перших днів кривавої війни Катерина Усик намагається активно протистояти ворогові на інформаційному фронті. Через це її сторінки в соціальних мережах регулярно одержують масу скарг від росіян, яких, звичайно ж, риторика Усик не влаштовує.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Катерина висловила стривоженість через ймовірний теракт у Криму.