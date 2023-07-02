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Бій відбудеться вже цього року: промоутер назвав ще одного суперника Усика

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Автор
Олександр Усик
Олександр Усик. Фото fightnews.info

Непереможений українець дізнався про ім’я ще одного суперника

До кінця 2023 року український чемпіон Олександр Усик, який готується до захисту титулу, проведе не один, а два поєдинки.

Про це заявив британський промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа. В інтерв’ю YouTube-каналу Boxing News він зазначив, що ще одним суперником українця може стати Філіп Хргович.

За словами промоутера, боксери можуть зустрітися на вечорі боксу в Саудівській Аравії, який відбудеться у грудні.

"На задньому фоні у нас бій Джошуа 12 серпня, але ми, напевно, хочемо влаштувати поєдинок з Вайлдером. Бій Усик — Ф’юрі не має до нього жодного відношення. Якщо вони не влаштують цей поєдинок, то Усик битиметься в цьому карді з нашим хлопцем, Філіпом Хрговичем. Тож ми розповімо вам, що відбудеться у найближчі 48 годин", — сказав Хірн.

Нагадаємо, що 26 серпня відбудеться бій українця із британцем французького походження Даніелем Дюбуа. У цьому поєдинку Усик відстоюватиме титул чемпіона за версією IBF.

Раніше "Телеграф" писав про те, що легендарний боксер спрогнозував, як завершиться бій Усика з Тайсоном Ф’юрі.

Теги:
#Спорт #Бокс #Олександр Усик