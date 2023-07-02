Бій відбудеться вже цього року: промоутер назвав ще одного суперника Усика

Непереможений українець дізнався про ім’я ще одного суперника

До кінця 2023 року український чемпіон Олександр Усик, який готується до захисту титулу, проведе не один, а два поєдинки.

Про це заявив британський промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа. В інтерв’ю YouTube-каналу Boxing News він зазначив, що ще одним суперником українця може стати Філіп Хргович.

За словами промоутера, боксери можуть зустрітися на вечорі боксу в Саудівській Аравії, який відбудеться у грудні.

"На задньому фоні у нас бій Джошуа 12 серпня, але ми, напевно, хочемо влаштувати поєдинок з Вайлдером. Бій Усик — Ф’юрі не має до нього жодного відношення. Якщо вони не влаштують цей поєдинок, то Усик битиметься в цьому карді з нашим хлопцем, Філіпом Хрговичем. Тож ми розповімо вам, що відбудеться у найближчі 48 годин", — сказав Хірн.

Нагадаємо, що 26 серпня відбудеться бій українця із британцем французького походження Даніелем Дюбуа. У цьому поєдинку Усик відстоюватиме титул чемпіона за версією IBF.

Раніше "Телеграф" писав про те, що легендарний боксер спрогнозував, як завершиться бій Усика з Тайсоном Ф’юрі.