Бой состоится уже в этом году: промоутер назвал еще одного соперника Усика

Непобежденный украинец узнал имя еще одного соперника

До конца 2023 года украинский чемпион Александр Усик, который готовится к защите титула, проведет не один, а два боя.

Об этом заявил британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа. В интервью YouTube-каналу Boxing News он отметил, что еще одним соперником украинца может стать Филип Хргович.

По словам промоутера, боксеры могут встретиться на вечере бокса в Саудовской Аравии, который состоится в декабре.

"На заднем фоне у нас бой Джошуа 12 августа, но мы наверняка хотим устроить поединок с Уайлдером. Бой Усик — Фьюри не имеет к нему никакого отношения. Если они не устроят этот поединок, то Усик будет драться в этом карде с нашим парнем, Филипом Хрговичем. Так что мы расскажем вам, что произойдет в ближайшие 48 часов", — сказал Хирн.

Напомним, что 26 августа состоится бой украинца с британцем французского происхождения Даниэлем Дюбуа. В этом поединке Усик будет отстаивать титул чемпиона по версии IBF.

Ранее "Телеграф" писал о том, что легендарный боксер спрогнозировал, как завершится бой Усика с Тайсоном Фьюри.