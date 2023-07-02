Укр

Бой состоится уже в этом году: промоутер назвал еще одного соперника Усика

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Усик
Александр Усик. Фото fightnews.info

Непобежденный украинец узнал имя еще одного соперника

До конца 2023 года украинский чемпион Александр Усик, который готовится к защите титула, проведет не один, а два боя.

Об этом заявил британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа. В интервью YouTube-каналу Boxing News он отметил, что еще одним соперником украинца может стать Филип Хргович.

По словам промоутера, боксеры могут встретиться на вечере бокса в Саудовской Аравии, который состоится в декабре.

"На заднем фоне у нас бой Джошуа 12 августа, но мы наверняка хотим устроить поединок с Уайлдером. Бой Усик — Фьюри не имеет к нему никакого отношения. Если они не устроят этот поединок, то Усик будет драться в этом карде с нашим парнем, Филипом Хрговичем. Так что мы расскажем вам, что произойдет в ближайшие 48 часов", — сказал Хирн.

Напомним, что 26 августа состоится бой украинца с британцем французского происхождения Даниэлем Дюбуа. В этом поединке Усик будет отстаивать титул чемпиона по версии IBF.

Ранее "Телеграф" писал о том, что легендарный боксер спрогнозировал, как завершится бой Усика с Тайсоном Фьюри.

Теги:
#Спорт #Бокс #Александр Усик