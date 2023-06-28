"Он единственный, кто это умеет": легенда бокса сделал свой прогноз на бой Усика с Фьюри

Бой звезд супертяжелого веса должен был пройти в апреле, но его отменили

Легенда мирового бокса, экс-абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд дал свой прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Как известно, первый является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, а второй — обладателем пояса WBC. Их бой за статус "абсолюта" активно обсуждался, но так и не состоялся.

По мнению Холифилда, в этом поединке у украинца нет никаких шансов, пишет Boxing Social.

"Сможет ли Усик победить Фьюри? Лично мне кажется, что нет. Британец уже показал, что он отличный боксер. Среди всех он единственный, кто умеет менять свою тактику.

Фьюри еще не проигрывал. Поэтому я не знаю, сможет ли Александр победить Фьюри. Пока Тайсон не проигрывал, как можно говорить о том, способен ли кто-то на это?" – заявил он.

Громкий бой должен был пройти в апреле этого года, но боксеры не смогли договориться о финансовой составляющей.

Теперь же 26 августа в польском Вроцлаве Усика ждет поединок с Даниэлем Дюбуа

Ранее "Телеграф" писал о том, что бывший чемпион мира Карл Фроч назвал причины срыва боя Усика с Фьюри.