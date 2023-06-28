"Він єдиний, хто це вміє": легенда боксу зробив свій прогноз на бій Усика з Ф’юрі

Бій зірок суперважкої ваги мав пройти у квітні, але його скасували

Легенда світового боксу, екс-абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд дав свій прогноз на бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі. Як відомо, перший є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, а другий — володарем поясу WBC. Їхній бій за статус "абсолюту" активно обговорювався, але так і не відбувся.

На думку Холіфілда, у цьому поєдинку українець не має жодних шансів, пише Boxing Social.

"Чи зможе Усик перемогти Ф’юрі? Особисто мені здається, що ні. Британець уже показав, що він чудовий боксер. Серед усіх він єдиний, хто вміє змінювати свою тактику.

Ф’юрі ще не програвав. Тому я не знаю, чи зможе Олександр перемогти Ф’юрі. Поки Тайсон не програвав, як можна говорити про те, чи хтось здатний на це?" – заявив він.

Гучний бій мав відбутися у квітні цього року, але боксери не змогли домовитися про фінансову складову.

Тепер же 26 серпня у польському Вроцлаві Усика чекає поєдинок із Даніелем Дюбуа.

Раніше "Телеграф" писав про те, що колишній чемпіон світу Карл Фроч назвав причини зриву бою Усика з Ф’юрі.