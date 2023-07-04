Укр

Усик вышел на ринг сразу против двух: Фьюри не выдержал

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Тайсон Фьюри Новость обновлена 04 июля 2023, 16:34
Тайсон Фьюри. Фото instagram.com/tysonfury, instagram.com/usykaa

Британец тут же начал оскорблять украинца

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) отреагировал на спарринг чемпиона WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) с двумя соперниками. Весной 2023 года боксеры не сумели договориться о проведении чемпионского боя.

Снимок с тренировки украинца разместил на своей странице в Instagram iFL TV. На фото видно, как украинский боксер ведет спарринг сразу с двумя оппонентами. Фьюри, увидев данный кадр, тут же пригрозил украинцу, а также оскорбил его.

Александр Усик в ринге против двух соперников
Александр Усик в ринге против двух соперников

"Когда я отшлепаю тебя, маленькая задница, тебе будет казаться, что там 10 бойцов. Настоящий бездомный", — написал британский чемпион под фото.

Реакция Тайсона Фьюри на спарринг Александра Усика против двух боксеров
Реакция Тайсона Фьюри на спарринг Александра Усика против двух боксеров

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира Усик — Фьюри должен был пройти в апреле 2023 года, однако боксеры не смогли договориться из-за условий реванша. В итоге Александр проведет обязательную защиту титула и выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа. Ориентировочно, этот бой состоится во Вроцлаве (Польша) 26 августа. Фьюри, в свою очередь, также анонсировал бой, однако не назвал имени своего следующего соперника.

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#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик