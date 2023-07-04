Усик вышел на ринг сразу против двух: Фьюри не выдержал

Британец тут же начал оскорблять украинца

Чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) отреагировал на спарринг чемпиона WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) с двумя соперниками. Весной 2023 года боксеры не сумели договориться о проведении чемпионского боя.

Снимок с тренировки украинца разместил на своей странице в Instagram iFL TV. На фото видно, как украинский боксер ведет спарринг сразу с двумя оппонентами. Фьюри, увидев данный кадр, тут же пригрозил украинцу, а также оскорбил его.

Александр Усик в ринге против двух соперников

"Когда я отшлепаю тебя, маленькая задница, тебе будет казаться, что там 10 бойцов. Настоящий бездомный", — написал британский чемпион под фото.

Реакция Тайсона Фьюри на спарринг Александра Усика против двух боксеров

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира Усик — Фьюри должен был пройти в апреле 2023 года, однако боксеры не смогли договориться из-за условий реванша. В итоге Александр проведет обязательную защиту титула и выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа. Ориентировочно, этот бой состоится во Вроцлаве (Польша) 26 августа. Фьюри, в свою очередь, также анонсировал бой, однако не назвал имени своего следующего соперника.