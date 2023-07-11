У Усика зажадали позбавити Ф’юрі чемпіонського поясу: вже відома реакція британця

Ф’юрі вважає, що йому усі просто заздрять

Промоутер непереможеного українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що британець Тайсон Ф’юрі продовжує дурити людей.

Красюк зазначив, що британець намагається знайти для себе слабких суперників, щоб не втратити титули і в результаті заробити грошей, пише Boxing News 24/7.

Зокрема, впевнений промоутер, так буде й у поєдинку Ф’юрі із зіркою ММА Френсісом Нганну.

"Бій Ф’юрі — Нганну? Ви називаєте це боєм? Це виставкова зустріч, а не бій. Поєдинок — це, коли на кону стоїть звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі — ось це поєдинок. Коли виходиш у ринг з Нганну, ти просто заробляєш гроші і розважаєш публіку.

Насправді Тайсон не порушує жодних правил WBC, але зі спортивного погляду його потрібно позбавити титулу. Він уже давно нічого не робить, ще й обманює людей, оголошуючи бої, що не відбулися", – сказав представник Усика.

На такий спіч Ф’юрі миттєво відповів своїм випадом. Він назвав промоутера українця "ноунеймом".

"Звинувачуйте не гравця, а цю гру. У мене немає обов’язкового претендента. Коли отримаю — займуся ним, як і робив це з попередніми суперниками. А поки цього не сталося — продовжуйте хейтити мене, вибл*дки. І насолоджуйтесь тими копійками, які заробите. Усі великі гроші у мене на базі", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Усик свій наступний бій проведе наприкінці серпня.