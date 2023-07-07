Можливо сюрприз: у росії Усику прогнозують першу поразку в кар’єрі

У росії дали прогноз на наступний бій українця

Російський олімпійський чемпіон Євген Тищенко впевнений, що український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик може зіштовхнутися з великими проблемами у своєму наступному поєдинку. Як відомо, вже 26 серпня наш непереможений боксер вийде у ринг проти британця Даніеля Дюбуа, який є претендентом на один із поясів українця.

В інтерв’ю росЗМІ Тищенко сказав, що слідкуватиме за цим поєдинком, оскільки очікує в ньому побачити сенсацію.

Він попередив, що результат бою між габаритними боксерами може вирішити один точний удар.

"Особисто мені цікавий бій Усика і Дюбуа. Британець — молодий важковаговик. Олександру треба проводити бої, і Усик проти Дюбуа — це хороший бій для суперважкої ваги. Дюбуа вийде мотивованим. Я обов’язково подивлюся цей поєдинок. Так, Усик — фаворит, але це суперважка вага, де часто бувають сюрпризи", – сказав Тищенко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся у серпні 2022 року, Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа.