Может быть сюрприз: в россии Усику прогнозируют первое поражение в карьере

В россии дали прогноз на следующий бой украинца

Российский олимпийский чемпион Евгений Тищенко уверен, что украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может столкнуться с большими проблемами в своем следующем поединке. Как известно, уже 26 августа наш непобежденный боксер выйдет в ринг против британца Даниеля Дюбуа, который является претендентом на один из поясов украинца.

В интервью росСМИ Тищенко сказал, что будет следить за этим поединком, так как ожидает в нем увидеть сенсацию.

Он предупредил, что исход боя между габаритными боксерами может решить один точный удар.

"Лично мне интересен бой Усика и Дюбуа. Британец – молодой и бьющий тяжеловес. Александру надо проводить бои, и Усик против Дюбуа – это хороший бой для супертяжелого веса. Дюбуа выйдет мотивированным. Я обязательно посмотрю этот поединок. Да, Усик – фаворит, но это супертяжелый вес, где часто бывают сюрпризы", – сказал Тищенко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в своем последнем поединке, который состоялся в августе 2022 года, Усик победил в реванше Энтони Джошуа.