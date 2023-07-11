Не Усик, но также чемпион: стал известен следующий соперник Тайсона Фьюри

"Цыганский Король" пошел на авантюру

Британский боксер Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) и бывший франко-камерунский боец UFC Фрэнсис Нганну проведут бой 28 октября в Саудовской Аравии. Накануне в команде украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) потребовали лишить британца чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе.

Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер на своей странице в Twitter. Поединок пройдет в Эр-Рияде.

По информации источника, пока не известно по каким правилам пройдет поединок. Кроме того, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман не комментировал данную ситуацию.

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в декабре 2022 года, Фьюри нокаутировал Дерека Чисору в 10-м раунде.

Нганну, в свою очередь, в январе 2023 года единогласным решением судей победил Сирила Гана в чемпионском поединке UFC.

Ранее Фьюри отреагировал на необычный спарринг Усика. Напомним, боксеры не сумели договориться об объединительном поединке в апреле 2023 года. Тем не менее есть вероятность того, что Александр и Тайсон встретятся в ринге в начале 2024 года.