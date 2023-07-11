Не Усик, але також чемпіон: став відомий наступний суперник Тайсона Ф’юрі

"Циганський Король" пішов на авантюру

Британський боксер Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) та колишній франко-камерунський боєць UFC Френсіс Нганну проведуть бій 28 жовтня у Саудівській Аравії. Напередодні в команді українця Олександра Усика (20-0, 13 КО) вимагали позбавити британця чемпіонського поясу WBC у надважкій вазі.

Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер на своїй сторінці у Twitter. Поєдинок пройде в Ер-Ріяді.

За інформацією джерела, поки що не відомо за якими правилами пройде поєдинок. Крім того, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман не коментував ситуацію.

Нагадаємо, у своєму останньому бою, який відбувся у грудні 2022 року, Ф’юрі нокаутував Дерека Чісору у 10-му раунді.

Нганну, у свою чергу, у січні 2023 року одноголосним рішенням суддів переміг Сіріла Гана у чемпіонському поєдинку UFC.

Раніше Ф’юрі відреагував на незвичайний спаринг Усика. Нагадаємо, боксери не зуміли домовитися про об’єднавчий поєдинок у квітні 2023 року. Однак є ймовірність того, що Олександр і Тайсон зустрінуться в ринзі на початку 2024 року.