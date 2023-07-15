"Боксерське непорозуміння": в рф переполошилися після слів Усика

Російські пропагандисти відреагували на гучну заяву українського спортсмена

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) заявив, що після закінчення кар’єри піде у президенти.

У рф переполошилися через слова українського боксера. Наприклад, депутат Держдуми росії Роман Терюшков у коментарі metaratings.ru назвав Олександра "боксерським непорозумінням", а також згадав про мера Києва Віталія Кличка.

"Про чергове, після Віталія Кличка, соціальне боксерське непорозуміння можна буде зняти кіноепопею, випустити відеосимулятор, продавати брелки та чашки. Такий шлях України, політиків там немає", — заявив Терюшков.

Ексчемпіон світу з боксу Григорій Дрозд у найкращих традиціях російської пропаганди заявив, що Україна нібито контролюється ззовні.

"Навіть діти сьогодні розуміють, що Україна – не суверенна країна, а керівництво країни повністю кероване ззовні. Можливо, Олександр справді хоче щось змінити, але на даний момент це неможливо. Це залежить лише від керівництва Америки", — цитує Дрозда metaratings.ru.

У мережі лише посміялися над маячною, сказаною Терюшковим та Дроздом.

Раніше про можливий похід Усика в президенти України висловився російський боксер Денис Лебедєв.

Нагадаємо, Усик у серпні проведе чемпіонський бій проти британця Даніеля Дюбуа.