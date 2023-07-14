Зеленському треба хвилюватись? Усик заявив, що піде в президенти (відео)

Боксер розповів про свої плани

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів про те, що робитиме після того, як закінчиться його історія з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 КО). Українець і британець не зуміли домовитися про бій у квітні 2023 року.

Відповідний коментар український боксер залишив після пресконференції з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) у Лондоні, передає Seconds Out. Спортсмен заявив, що після того, як закінчить із "Циганським королем", він збирається повернутися в крузервейт (вагова категорія до 90,718 кг) і знову стати там абсолютним чемпіоном світу. А після цього Олександр має намір іти у президенти.

— Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав’яжу та піду балотуватися у президенти.

— Зеленському треба хвилюватись?

— Зеленський спокійний, бо має силу, — сказав Усик.

Нагадаємо, 26 серпня Усик проведе захист титулів у бою проти Дюбуа. Букмекери виділили однозначного фаворита поєдинку, а в рф пророкують українцю першу поразку в кар’єрі. Напередодні стало відомо, скільки коштуватимуть квитки на шоу боксу Усик — Дюбуа.