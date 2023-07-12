Скандальний український боксер переміг уперше за 4 роки (відео)

Українець вийшов на ринг після дворічного простою

Скандальний український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (24-6-1, 18 КО), який підтримує ексчемпіона світу Василя Ломаченка, здобув першу перемогу з літа 2019 року.

Українець на вечорі боксу в Атільо (Коста-Ріка) переміг маловідомого 41-річного Елвіна Переса (28-26-4, 19 КО) з Нікарагуа. Про це повідомляє "Телеграф".

37-річний Редкач був швидше за вікового суперника і закономірно переміг його. Після 3-го раунду втомлений Перес відмовився від продовження бою. Таким чином, Іван здобув першу перемогу на рингу з 2019 року. Тоді українець перемагав американця Девона Александера.

Найкращі моменти бою Редкач — Александер

Українець має на своєму рахунку 24 перемоги при шести поразках та одній нічиїй. Перес програв у 26-й раз, маючи у своєму послужному списку 28 перемог та 4 нічиї.

Раніше Редкач повідомляв, що український чемпіон Олександр Усик нібито йде в політику, а неназваний олігарх робить під нього кишенькову партію.

Нагадаємо, в червні 2022 року Редкач похвалився дружбою з російським боксером, який підтримує президента рф володимира путіна.