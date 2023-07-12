Скандальный украинский боксер победил впервые за 4 года (видео)

Украинец вышел на ринг после двухлетнего простоя

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (24-6-1, 18 КО), который поддерживает экс-чемпиона мира Василия Ломаченко, одержал первую победу с лета 2019 года.

Украинец на вечере бокса в Атильо (Коста-Рика) победил малоизвестного 41-летнего Элвина Переса (28-26-4, 19 КО) из Никарагуа. Об этом сообщает "Телеграф".

37-летний Редкач был быстрее за более возрастного соперника и закономерно победил его. После 3-го раунда уставший Перес отказался от продолжения схватки. Таким образом, Иван добыл первую победу на ринге с 2019 года. Тогда украинец побеждал американца Девона Александера.

Лучшие моменты боя Редкач - Александер

Украинец имеет на своем счету 24 победы при шести поражениях и одной ничьей. Перес проиграл в 26-й раз, имея в своем послужном списке 28 побед и 4 ничьи.

Ранее Редкач сообщал, что украинский чемпион Александр Усик якобы идет в политику, а неназванный олигарх делает под него карманную партию.

Напомним, в июне 2022 года Редкач похвастался дружбой с российским боксером, поддерживающем президента рф владимира путина.