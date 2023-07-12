Один з них не має шансів: букмекери назвали фаворита бою Усик — Дюбуа

Майбутній суперник Усика має лише одну поразку у кар’єрі

Об’єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик наприкінці серпня проведе захист титулу у поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа. На думку букмекерів, наш спортсмен є фаворитом майбутнього бою.

Зустріч боксерів відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Букмекери пропонують на перемогу українця "кумедний" коефіцієнт — 1,10.

Якщо перевести у відсотки, то шанси на перемогу у британця складають трохи більше ніж 10%. На його перемогу можна поставити із коефіцієнтом 7,0. У той час, як на нічийний результат букмекери пропонують котирування 26,0.

На дострокову перемогу українського чемпіона букмекери пропонують коефіцієнт 1,4, а на перемогу за очками котирування встановлено на позначці 3,8.

Нагадаємо, що Усик є непереможеним боксером на професійному рингу, тоді як Дюбуа має одну поразку у кар’єрі.

Квитки на поєдинок Усик — Дюбуа продаватимуть за демократичними цінами — від 450 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся у серпні 2022 року, Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа.