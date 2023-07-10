Приємно дивує: стала відома ціна квитків на бій Усик — Дюбуа

Останній раз Усик бився у Польщі сім років тому

26 серпня у польському місті Вроцлав відбудеться поєдинок непереможеного українця Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа. Стало відомо, скільки коштуватимуть квитки на майбутній бій за титули IBF, WBO, WBA та IBO у королівському дивізіоні, які належать українцеві.

Як розповів промоутер нашого боксера Олександр Красюк під час прес-конференції у Польщі, ціни на квитки будуть "демократичними".

Цікаво, що квитки ще не надійшли у продаж, але організатори поєдинку пообіцяли зробити це найближчим часом. Коштуватимуть вони від 49 злотих (11 євро, або близько 450 грн.).

"Ми вирішили зробити цей захід справді демократичним і доступним для всіх. Це найкраща ціна, тому майже кожен може собі це дозволити", – сказав представник нашого боксера.

Нагадаємо, що свій останній бій у Польщі Усик провів сім років тому, коли переміг там Кшиштофа Гловацького.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся у серпні 2022 року, Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа.