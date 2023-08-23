Усик — Дюбуа: онлайн-трансляція вечора боксу

Український чемпіон проведе другий захист титулів

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбудеться грандіозний вечір професійного боксу, головною подією якого стане супербій Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО). До речі, вже відомий наступний суперник переможця цього поєдинку.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу у Вроцлаві. Початок о 18:00 за київським часом.

Пряма трансляція вечора боксу Олександр Усик — Даніель Дюбуа (оновлюється)

Де дивитись

У прямому ефірі в Україні вечір боксу Усик — Дюбуа ексклюзивно покаже медіаплатформа Megogo. Студія розпочне своє мовлення о 18:15 за київським часом, основні бої шоу розпочнуться після 20:00, а головний бій – орієнтовно о 23:55 за Києвом. Перегляд буде доступний користувачам з підписками: Легка (від 99 грн за місяць), Оптимальна (від 109 грн за місяць), Максимальна (від 164 грн за місяць) або Спорт. Крім того, Megogo організував трансляцію шоу мовою жестів, також поєдинок можна буде переглянути в Польщі.

Що на кону

Боксери змагатимуться на ринзі арени Tarczyński (стадіон Вроцлав) за чотири титули українця: WBA-Super, IBF, IBO та WBO. Крім того, на кону поєдинку стоятиме пояс The Ring у надважкій вазі. Додамо, що призовий фонд поєдинку становить 8 мільйонів доларів, 6 із яких отримає український чемпіон. Переможець, ймовірно, вийде на чемпіонський бій проти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24).

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, Усик без проблем зможе захистити чемпіонські титули. На успіх українського чемпіона можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,12. Водночас тріумф "Динаміту" менш ймовірний — коефіцієнт 7,00. Фахівці оцінюють ймовірність перемоги Усика у 89%, а аналогічний успіх Дюбуа – у 14% при маржі букмекерів у 3%.

Андеркард бою

Денис Берінчик (17-0, 9 КО) — Ентоні Їгіт (27-3-1, 10 КО)

Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) — Хамза Шираз (17-0, 13 КО)

Даніель Лапін (7-0, 1 КО) — Аро Шварц (20-6-1, 13 КО)

Федір Черкашин (22-0, 14 КО) — Анауель Нгаміссенге (12-0, 8 КО)

Василь Чеботар (13-0, 5 KO) — Жоель Жуліо (39-17, 33 КО)

Рафал Волчецкі (9-0, 6 KO) — Роберто Аріацца (19-7, 14 КО)

Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 KO) — Лазізбек Мулложонов (3-0, 3 КО)

Олександр Соломенніков (12-0, 7 KO) — Пьотр Гудель (10-10-1, 1 КО)

Адам Хамед (0-0, 0 КО) — Войтех Хрди (1-2, 1 КО)

Зіяд Аль Маюф (3-0, 1 КО) — Янош Пензеш (3-4, 2 КО)

Брюс Мілз (12-1, 4 КО) — Даміан Тимощь (7-2-1, 4 КО)

Ярослав Харциз (2-0, 2 КО) — Кондрат Чайковські (2-0-1, 1 КО)

Кард бою Усик — Дюбуа

Нагадаємо, Усик раніше здобув дві дивовижні перемоги над британцем Ентоні Джошуа. Востаннє українець виходив на ринг у серпні 2022 року.

Дюбуа, у свою чергу, у грудні 2022 року провів видовищний поєдинок проти Кевіна Лерени (ПАР). Неймовірно, але Даніель переміг нокаутом після того, як сам тричі падав на канвас у першому раунді.

Нагадаємо, офіційно про бій Усик — Дюбуа оголосили на початку липня. Після цього претендент заявив, що переможе чемпіона.