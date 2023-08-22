Усик показав трюк із монетами перед чемпіонським боєм (відео)

Чемпіон знаходиться у чудовій формі

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) перед чемпіонським поєдинком проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО) виконав трюк із монетами. Напередодні у ЗМІ просочилася інформація про погану фізичну форму українця перед захистом титулів.

Олександр показав "фокус" у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Користувачі із захопленням сприйняли трюк українця.

На другій офіційній сторінці боксера в Instagram українці похвалили 36-річного Олександра за чудову реакцію. На відео видно, як боксер підкидає двома руками кілька монет вгору, після чого ловить їх і виконує невеликий "переможний" танець. У мережі похвалили боксера та побажали йому удачі у наступному бою.

Чемпіонський бій Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща). Українець захищатиме відразу 4 пояси від зазіхань "Динаміту". Зазначимо, в Україні вечір боксу буде доступний для перегляду у прямому ефірі, а букмекери озвучили свій прогноз на головний поєдинок. Судити бій довірили досвідченому пуерториканцю.

Додамо, у разі перемоги над Дюбуа суперником Олександра стане хорватський боксер на прізвисько "Тварина", який нещодавно виступив на вечорі боксу Джошуа — Хеленіус.