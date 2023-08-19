У рф провели "найкращий" вечір боксу у світі: билися 50-річні бійці ММА (відео)

Фрік-бої в росії стають все популярнішими

Промоутер "Бійцівського клубу Рен ТВ" Володимир Хрюнов назвав своє шоу боксу найкращим у світі. До речі, на вечорі боксу у Москві під російським прапором виступив відомий український боксер.

Про це Хрюнов заявив після головного поєдинку шоу 18 серпня, повідомляє allboxing.ru. У головному поєдинку андеркарду на ринг вийшли 54-річний ексчемпіон UFC Олег Тактаров і 52-річний експретендент на титул чемпіона UFC Джефф "Сніговик" Монсон.

Поєдинок вищезгаданих бійців важко назвати боксерським. Спортсмени навіть перевели один одного в партер, ігноруючи команди судді. У результаті бій був визнаний нічийним, хоча Джефф мав відчутну перевагу в ринзі.

Монсон, який має паспорт рф, за кар’єру в MMA здобув 60 перемог, зазнав 26 поразок, ще один поєдинок завершився внічию. В активі Тактарова 17 перемог, 5 поразок та 2 нічиї в ММА. Востаннє він виходив у октагон у 2008 році. Тактаров до цього не проводив боксерські поєдинки, а от "Сніговик" кілька разів бився у ринзі.

У головному бою шоу 42-річний росіянин В’ячеслав Дацик нокаутував 43-річного британця Олі Томпсона у першому раунді.

"Це найкраще, що я у виконанні Слави побачив. Слава, величезне спасибі. Шановні друзі, бійцівський клуб за цей час став найкращим бійцівським проектом росії та світу, а Слава — його герой", — заявив Хрюнов.

Ось тільки в мережі лише посміялися зі слів Хрюнова, зазначивши, що промоутер не сприймає реальність. Користувачі назвали шоу "гидотою".

Нагадаємо, на вечорі боксу в Москві нокаутом програв американський боксер, який хоче стати громадянином рф. Американець висловив бажання отримати паспорт на ім’я Кевіна Володимировича, яке він вибрав на честь путіна.