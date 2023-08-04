Суперник Усика обіцяє шокувати світ боксу: що він сказав перед боєм

У Усика немає жодної поразки у професійній кар’єрі

Британець Даніель Дюбуа не став приховувати, що розраховує лише на перемогу в поєдинку проти об’єднаного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика. Їхній бій відбудеться 26 серпня у Польщі.

В інтерв’ю Євроспорту британський боксер наголосив, що знає стратегію, яка допоможе перемогти українського чемпіона.

За словами Дюбуа, для перемоги йому треба не давати українцеві активно рухатися рингом.

"Щоб битися з Усиком, треба намагатися його побити. Це не секрет. Не потрібно застоюватися, намагаючись перебоксувати. Потрібно його побити. Треба бити сильніше, ніж зазвичай. Просто треба робити все більше, ніж раніше, ніж я коли-небудь робив".

Він великий чемпіон, але все, що має початок, кінець, і я готовий просто довести це. Настав мій час. У бою важливо пам’ятати все. Треба бути готовим до 12 раундів. Отакий у мене менталітет. Все чи нічого", – сказав Дюбуа.

Зазначимо, що Усик не має жодної поразки у професійній кар’єрі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Усик нещодавно знову вирішив розлити росіян своїми планами.