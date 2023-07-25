"У нього хороший удар, швидкість": Усик гратиме у професійний футбол, що про нього говорять (відео)

Боксер уже пробував свої сили у професійному футболі

Український чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик нещодавно підписав свій перший професійний футбольний контракт. У новому сезоні УПЛ він буде гравцем новачка першості — "Полісся" з Житомира.

Як розповів футбольний журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі, у боксера, на диво, є всі задатки непогано виступити на футбольному полі.

"Я з Усиком кілька разів тренувався у збірній ветеранів. Він має дуже хороше розуміння у футболі. Він лівоногий, але не лівий. Має хороший удар, швидкість, антропометрію. Він вміє прийняти, розгорнути і віддати передачу", — сказав він.

Журналіст додав, що Усик йому дуже імпонує як футболіст, хоча його підписання в "Полісся" більше виглядає як маркетинговий хід.

Нагадаємо, що перший матч в УПЛ "Полісся" зіграє 28 липня. До Житомира у гості до новачка УПЛ приїде рівненський "Верес".

До речі, взимку 2022 року Усік вже грав за "Полісся" на зборах у Туреччині.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зараз боксер готується до свого наступного поєдинку.