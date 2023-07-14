"У майбутньому не буде України": слова Усика про президентство вивели із себе російського боксера

Російський боксер спілкується гаслами пропаганди

Колишній чемпіон світу з боксу Денис Лебедєв відреагував на слова українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика про те, що він має намір поборотися за посаду президента України.

У коментарі російським ЗМІ їхній боєць повторив дивний вислів скандального політика володимира жириновського. Свого часу той сказав, що "у майбутньому не буде України".

Своєю промовою Лебедєв нікого не здивував, почавши використовувати пропагандистські гасла та критикувати президента України Володимира Зеленського. При цьому він зазначив, що Усик "був би найкращим президентом".

"жириновський казав, що України не буде. Поки те, що він сказав, практично збулося. На жаль, у них вже є сумний досвід із Зеленським. Якщо порівнювати, думаю, Усик буде найкращим президентом. Принаймні, Усик любить свою країну. А за діями Зеленського видно, що він не любить Україну. Нехай самі розбираються. Якщо вони поспішають одружитися з кішечками, собачками разом з Євросоюзом, це їхній вибір. Ми цього не хочемо! Швидше за все, бажання Усика – звичайна бравада", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 26 серпня Усик проведе захист титулів у бою проти Даніеля Дюбуа.