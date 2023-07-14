"В будущем не будет Украины": слова Усика о президентстве вывели из себя российского боксера

Российский боксер общается лозунгами пропаганды

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев отреагировал на слова украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика о том, что он собирается побороться за должность президента Украины.

В комментарии российским СМИ их боец повторил странное высказывание скандального политика владимира жириновского. В свое время тот сказал, что "в будущем не будет Украины".

Своей речью Лебедев никого не удивил, начав использовать пропагандистские лозунги и критиковать президента Украины Владимира Зеленского. При этом он отметил, что Усик "был бы лучшим президентом".

"жириновский говорил, что Украины не будет. Пока то, что он сказал, практически сбылось. К сожалению, у них уже есть печальный опыт с Зеленским. Если сравнивать, думаю, Усик будет лучшим президентом. По крайней мере, Усик любит свою страну. А по действиям Зеленского видно, что он не любит Украину. Пусть сами разбираются. Если они спешат жениться на кошечках, собачках вместе с Евросоюзом, это их выбор. Мы этого не хотим! Скорее всего, желание Усика – обычная бравада", – сказал Лебедев.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 26 августа Усик проведет защиту титулов в бою против Даниеля Дюбуа.