У одного из них нет шансов: букмекеры назвали фаворита боя Усик - Дюбуа

Будущий соперник Усика имеет лишь одно поражение в карьере

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик в конце августа проведет защиту титула в поединке против британца Даниеля Дюбуа. По мнению букмекеров, наш спортсмен является фаворитом предстоящего боя.

Встреча боксеров пройдет 26 августа в польском Вроцлаве. Букмекеры предлагают на победу украинца "смешной" коэффициент — 1,10.

Если перевести в проценты, то шансы на победу у британца составляют чуть больше 10%. На его победу можно поставить с коэффициентом 7,0. В то время как на ничейный исход букмекеры предлагают котировку 26,0.

На досрочную победу украинского чемпиона букмекеры предлагают коэффициент 1,4, а на победу по очкам котировка установлена на отметке 3,8.

Напомним, что Усик является непобежденным боксером на профессиональном ринге, в то время как Дюбуа имеет одно поражение в карьере.

Билеты на поединок Усик — Дюбуа будут продавать по демократичным ценам — от 450 гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в своем последнем поединке, который состоялся в августе 2022 года, Усик победил в реванше Энтони Джошуа.