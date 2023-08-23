Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция вечера бокса

Украинский чемпион проведет вторую защиту титулов

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) состоится грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). К слову, уже известен следующий соперник победителя этого поединка.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса во Вроцлаве. Начало — в 18:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция вечера бокса Александр Усик — Даниель Дюбуа (обновляется)

Где смотреть

В прямом эфире в Украине вечер бокса Усик — Дюбуа эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Студия начнет свое вещание в 18:15 по киевскому времени, основные бои шоу начнутся после 20:00, а главный бой — ориентировочно в 23:55 по Киеву. Просмотр будет доступен пользователям с подписками: Легкая (от 99 грн за месяц), Оптимальная (от 109 грн за месяц), Максимальная (от 164 грн за месяц) или Спорт. Кроме того, Megogo организовал трансляцию шоу языком жестов, также поединок можно будет посмотреть в Польше.

Что на кону

Боксеры сразятся на ринге арены Tarczyński (стадион Вроцлав) за четыре титула украинца: WBA-Super, IBF, IBO і WBO. Кроме того, на кону поединка будет стоять пояс The Ring в супертяжелом весе. Добавим, что призовой фонд поединка составляет 8 миллионов долларов, 6 из которых получит украинский чемпион. Победитель, вероятно, выйдет на чемпионский бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24).

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, Усик без проблем сможет защитить чемпионские титулы. На успех украинского чемпиона можно сделать ставку с коэффициентом 1,12. В то же время триумф "Динамита" менее вероятна — коэффициент 7,00. Специалисты оценивают вероятность победы Усика в 89%, а аналогичный успех Дюбуа — в 14% при марже букмекеров в 3%.

Андеркард боя

Денис Беринчик (17-0, 9 КО) — Энтони Игит (27-3-1, 10 КО)

Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) – Хамза Шираз (17-0, 13 КО)

Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) — Аро Шварц (20-6-1, 13 КО)

Федор Черкашин (22-0, 14 КО) – Анауэль Нгамисенге (12-0, 8 КО)

Василий Чеботарь (13-0, 5 KO) — Жоэль Жулио (39-17, 33 КО)

Рафа Волчецки (9-0, 6 KO) — Роберто Ариаццо (19-7, 14 КО)

Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 KO) — Лазизбек Мулложонов (3-0, 3 КО)

Александр Соломенников (12-0, 7 KO) — Петр Гудель (10-10-1, 1 КО)

Адам Хамед (0-0, 0 КО) — Войтех Хрди (1-2, 1 КО)

Зияд Аль Маюф (3-0, 1 КО) — Янош Пензеш (3-4, 2 КО)

Брюс Милз (12-1, 4 КО) — Дамиан Тимощь (7-2-1, 4 КО)

Ярослав Харцыз (2-0, 2 КО) – Кондрат Чайковские (2-0-1, 1 КО)

Кард боя Усик - Дюбуа

Напомним, Усик ранее добыл две впечатляющие победы над британцем Энтони Джошуа. В последний раз украинец выходил на ринг в августе 2022 года.

Дюбуа, в свою очередь, в декабре 2022 года провел зрелищный поединок против Кевина Лерены (ЮАР). Невероятно, но Даниель победил нокаутом после того, как сам трижды падал на канвас в первом раунде.

Напомним, официально о бое Усик — Дюбуа объявили в начале июля. После этого претендент заявил, что победит чемпиона.