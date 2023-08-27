Усик избил Дюбуа после подлости претендента (видео)

Украинец провел вторую защиту титулов в хевивейте

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) состоялся супербой Александр Усик (21-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-2, 18 КО).

Поединок, проходивший на арене Tarczyński завершился победой Усика техническим нокаутом в 9 раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок начался с традиционной разведки, Дюбуа смотрелся неплохо и даже доносил до цели свои мощные апперкоты. В начале 5-го раунда британец нанес подлый удар ниже пояса, после чего чемпион рухнул на канвас. Нокдаун естественно не отсчитывали, и Александр получил несколько минут для восстановления. После инцидента Александр взвинтил темп и стал чаще попадать. В седьмом раунде претендента от падения спас гонг. Уже в следующем претендент после серии ударов упал в нокдаун.

В середине 9-го раунда Александр вновь уронил Дюбуа, а рефери остановил бой. Таким образом, Усик защитил титулы и выиграл свой 21-й бой подряд. Даниель проиграл во второй раз в карьере.

Отметим, до Дюбуа Александр не выходил на ринг почти год. В августе 2022 года, Усик в реванше победил судейским решением Энтони Джошуа.

Дюбуа, в свою очередь, в декабре 2022 года провел зрелищный поединок против малоизвестного Кевина Лерены (ЮАР). Даниель был на грани поражения, трижды оказавшись в нокдауне, но все-таки переломил ход поединка и добыл победу техническим нокаутом.

"Телеграф" вел прямую трансляцию вечера бокса во Вроцлаве. На шоу зрители стали свидетелями ярких боев, в одном из которых украинец Василий Чеботарь добыл впечатляющую победу нокаутом. Кроме того, Денис Беринчик в жестком бою защитил свой чемпионский пояс. Также вакантный пояс завоевал боксер Усика Даниель Лапин. А вот Дмитрий Митрофанов не сумел отобрать титул у небитого британца.