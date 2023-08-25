Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя

Украинский чемпион сразится против британского претендента

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) на одноименном стадионе состоится большое шоу профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). Накануне боксеры провели официальную процедуру взвешивания.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию супербоя Усик — Дюбуа. Главный поединок вечера бокса в Польше начнется ближе к полуночи, главные бои андеркарда стартуют в 20:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция боя Усик — Дюбуа (обновляется)

Украинский чемпион проведет свою вторую защиту чемпионских поясов WBA-Super, IBF, IBO и WBO, которые он добыл в первой схватке с Энтони Джошуа. Александр вновь будет драться с боксером, который больше него. На это раз разница в весе (около 5 кг) и габаритах не катастрофическая, однако Даниель по прозвищу "Динамит" обладает впечатляющей нокаутирующей мощью, а потому каждый его удар может стать последним в бою. Это могут подтвердить 18 из 20 соперников 25-летнего британца, которые не сумели устоять после попаданий британца.

Однако Дюбуа никогда не дрался с соперниками уровня Усика. Александр, который выбрал для себя прозвище "Кот", обладает феноменальной выносливостью и невероятной скоростью для тяжеловеса. 36-летний Усик сражался с куда более именитыми боксерами и всегда выходил победителем.

Промо видео боя Усик - Дюбуа

Видимо, поэтому букмекеры дают Усику намного больше шансов на победу. Многие специалисты отмечают, что главный бой вечера, вероятно, завершится победой украинца по очкам — в этом случае все будут решать судьи.

Отметим, вечер бокса Усик — Дюбуа покажет в Украине Megogo (требуется подписка). Добавим, что победитель противостояния выйдет на чемпионский бой против "Животного".