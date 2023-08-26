Усик поставил на кон все: промоутер указал на важную деталь в контракте на бой с Дюбуа (видео)

Проигравший останется ни с чем

В контракте на бой Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО) нет пункта о реванше.

Об этом в эфире talkSPORT Boxing на YouTube заявил промоутер британского претендента, глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен. Он отметил, что победитель боя получит шанс сразиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, ведь в контракте на бой Усик — Дюбуа нет пункта о реванше. К слову, Фрэнк работает с "Цыганским королем", а потому он бы с легкостью организовал бой Фьюри — Дюбуа. А вот с украинцем договориться будет намного сложнее, учитывая прошлый опыт.

"Пункта о реванше в соглашении нет, ведь это обязательная защита. Кто победит, тот и бросит вызов Фьюри в объединительном поединке. В независимости от того, кто победит Усик или Дюбуа, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится в начале 2024 года", — заявил Уоррен.

Супербой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша). Поединок покажут в Украине в прямом эфире. Добавим, что Александр — безоговорочный фаворит "дуэли".

Напомним, Василий Ломаченко выехал из Украины, чтобы поддержать Усика. Примечательно, что Александр не посетил последний бой Василия в США.