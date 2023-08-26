Сын легенды бокса и 4 "титульника": кто подерется на вечере бокса Усик - Дюбуа

Шоу подарит немало интересных боев с участием украинцев

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве на местной арене состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Промоутерская компания K2 Promotions на своей странице в Facebook опубликовала полный кард шоу бокса во Вроцлаве. На вечере проведут сразу четыре титульных боя.

Усик и Дюбуа сразятся за титулы WBA-Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе. Украинец Денис Беринчик проведет защиту чемпионского пояса WBO International в легком весе в бою против шведа Энтони Йигита. Украинец Дмитрий Митрофанов будет драться против британца Хамзы Шираза за пояс WBC Silver в среднем весе. Кроме того, украинец Даниель Лапин и немец Аро Шварц сойдутся в "дуэли" за титул чемпиона по версии IBO Continental в полутяжелом весе.

"Изюминкой" вечера бокса станет профессиональный дебют Адама Хамед (ОАЭ), который является сыном легенды бокса Насима "Принца" Хамеда. Британец йеменского происхождения прославился благодаря нестандартным, танцевальным, акробатическим движениям в ринге, а также шортам в стиле "Леопард". Насим, будучи чемпионом мира, делал из поединка настоящее шоу.

Полный кард вечера бокса Усик — Дюбуа

Полный кард вечера бокса Усик — Дюбуа

Вечер бокса Усик — Дюбуа будет показан в Украине только на медиа-платформе Megogo. Букмекеры оценили шансы Александра и Даниеля на победу. Добавим, что боксеры получат фиксированный гонорар.