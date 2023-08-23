Усик - Дюбуа: где и когда смотреть чемпионский бой

Большой бой состоится в Польше

В субботу, 26 августа, украинский чемпион Александр Усик (20-0, 13 КО) встретится в ринге против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу бокса Усик — Дюбуа.

В прямом эфире в Украине супербой Усик — Дюбуа эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Шоу бокса Усик — Дюбуа пройдет на стадионе Вроцлава в Польше. Начало эфира — в 18:15 по киевскому времени. По информации транслятора, основные бои вечера бокса начнутся в 20:00, а главный поединок ориентировочно стартует в 23:55. Посмотреть бой смогут пользователи по подпискам Megogo: "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт". Добавим, что стоимость подписки составляет от 99 до 164 грн, стоимость пробной подписки варьируется от 1 до 29 грн (от 7 до 14 дней в зависимости от тарифа).

Промо видео боя Усик — Дюбуа

Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом противостояния. Следующим соперником победителя боя Усик — Дюбуа может стать непобедимый боксер по прозвищу "Животное".

Ранее сообщалось, кто рассудит супербой Усик — Дююуа. Этот рефери уже работал на вечерах бокса с участием украинцев.