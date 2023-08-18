Букмекеры обновили котировки на бой Усик - Дюбуа

Букмекеры верят в успех украинца

Украинский чемпион мира Александр Усик остается фаворитом предстоящего поединка против британца Даниеля Дюбуа. Поединок состоится 26 августа в польском городе Вроцлав.

По данным Favbet, на победу украинца можно поставить с коэффициентом 1,12.

В то же время на победу британского боксера можно поставить с коэффициентом 7,00. Досрочная победа нашего боксера оценивается котировкой 1,4, а вот на победу Усика по очкам можно поставить ставку с коэффициентом 3,80. В то же время на победу Дюбуа установлен коэффициент 7,00.

Самый большой коэффициент традиционно на ничейный исход — 26,0.

В случае успешной защиты поясов главная цель нашего боксера — выйти на бой против британца Тайсона Фьюри. В этом поединке будет определено имя абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Такой бой может пройти в Саудовской Аравии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что бой Усик — Дюбуа состоится в субботу, 26 августа. Украинец будет защищать 4 чемпионские титулы от посягательств "Динамита". Отметим, в Украине вечер бокса будет доступен для просмотра в прямом эфире.