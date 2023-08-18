Букмекери оновили котирування на бій Усик — Дюбуа

Букмекери вірять у успіх українця

Український чемпіон світу Олександр Усик залишається фаворитом майбутнього поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 26 серпня у польському місті Вроцлав.

За даними Favbet, на перемогу українця можна поставити із коефіцієнтом 1,12.

На перемогу британського боксера можна поставити з коефіцієнтом 7,00. Дострокова перемога нашого боксера оцінюється котируванням 1,4, а на перемогу Усика за очками можна поставити ставку з коефіцієнтом 3,80. На перемогу Дюбуа встановлено коефіцієнт 7,00.

Найбільший коефіцієнт зазвичай на нічийний результат — 26,0.

У разі успішного захисту поясів головна мета нашого боксера – вийти на бій проти британця Тайсона Ф’юрі. У цьому поєдинку буде визначено ім’я абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Такий бій може відбутися в Саудівській Аравії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що бій Усік — Дюбуа відбудеться у суботу, 26 серпня. Українець захищатиме 4 чемпіонські титули від зазіхань "Динаміту". Зазначимо, в Україні вечір боксу буде доступним для перегляду в прямому ефірі.