Дюбуа пояснив, за рахунок чого він переможе Усика (відео)

Британський боксер упевнений у своєму успіху

Чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО) висловився про найближчий поєдинок за звання чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у гевівейті проти українця Олександра Усика (20-0, 13 КО). Напередодні український чемпіон показав свою фізичну форму.

Відповідний коментар Даніеля наводить YouTube-канал Boxing Social. Дюбуа задоволений, що його вважають аутсайдером поєдинку, адже на нього практично не чиниться тиск. Крім того, "Динаміт" додав, що переможе Усика за рахунок молодості та габаритів.

"Я боксер суперважкої ваги, а він крузер. Мені потрібно це показати, бути агресором на рингу. Мені 25 років. Настав мій час.

Я повністю налаштований на перемогу. Я йду перемагати. Зараз я у бойовому режимі. Буде ще кілька днів тренувань.

Я дуже втомився, але я мушу пройти через це. Я відпочину, коли все зроблю. Коли ти стаєш чемпіоном, ти можеш відпочивати хоч усе життя", — заявив Дюбуа.

Нагадаємо, у суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) відбудеться грандіозне шоу боксу, у головному бою якого Усик битиметься проти Дюбуа. Українець захищатиме 4 чемпіонські титули від зазіхань британця. Зазначимо, в Україні вечір боксу буде доступний для перегляду у прямому ефірі, а букмекери дали прогноз на головний бій.

Раніше повідомлялося, що переможець бою Усик — Дюбуа побореться проти "Тварини".