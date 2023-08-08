Міг заробити вдвічі більше: Ф’юрі висміяв гонорар Усика за його наступний бій

Скандальний британський боксер Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) не втратив можливості вкотре підколоти українського чемпіона Олександра Усика (20-0, 13 КО). Тепер він висміяв його бій проти британця Даніеля Дюбуа (19-1, 18 КО), який заплановано на 26 серпня.

Як пише Daily Mirror, "Циганський король" звернув увагу на гонорарі українця, який у 2 рази менший, ніж за бій з ним.

Ф’юрі впевнений у тому, що Дюбуа не має жодного сенсу для Усика.

"Тепер Усик битиметься з Даніелем Дюбуа в об’єднавчому бою за три титули за гонорар у вісім мільйонів доларів, що не має сенсу. Тому що 30 відсотків гонорару за бій зі мною, на які він погодився, принесли б йому близько 13 мільйонів фунтів стерлінгів (16,6 млн доларів – ред.), так що він упускає більше, ніж удвічі більше грошей", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть бій у Польщі. У ньому українець відстоюватиме свої чемпіонські пояси.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні поєдинок буде доступним для перегляду лише на платній основі.