Мог заработать в два раза больше: Фьюри высмеял гонорар Усика за его следующий бой

Скандальный британский боксер Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) не упустил возможности в очередной раз подколото украинского чемпиона Александра Усика (20-0, 13 КО). Теперь он высмеял его бой против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО), который запланирован на 26 августа.

Как пишет Daily Mirror, "Цыганский король" обратил внимание на гонораре украинца, который в 2 раза меньше, чем за бой с ним.

Фьюри уверен в том, что Дюбуа не имеет никакого смысла для Усика.

"Теперь Усик будет драться с Даниэлем Дюбуа в объединительном бою за три титула за гонорар в восемь миллионов долларов, что не имеет смысла. Потому что 30 процентов гонорара за бой со мной, на которые он согласился, принесли бы ему около 13 миллионов фунтов стерлингов (16,6 млн долларов – ред.), так что он упускает более, чем в два раза больше денег", – сказал Фьюри.

Напомним, что Усик и Дюбуа проведут бой в Польше. В нем украинец будет отстаивать свои чемпионские пояса.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине поединок будет доступен для просмотра только на платной основе.