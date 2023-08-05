В весе Усика сорвался грандиозный бой: соперник Джошуа провалился на допинге

Организаторы решают, что делать с шоу

Британский боксер Диллиан Уайт (29-3, 19 КО), который дрался за титул WBC с Тайсоном Фьюри, провалил допинг-тест накануне большого бой против Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing в Twitter. Бой Джошуа — Уайт отменен. Боксеры должны были сразиться в Лондоне 12 августа.

"Сегодня VADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский боксерский совет по контролю, что допинг-тест Диллиана Вайта показал неблагоприятный результат.

В связи с этой новостью бой будет отменен и будет проведено полное расследование. Дополнительная информация о событии будет позже", — говорится в сообщении.

Британский журналист Крис Маккенна сообщил в Twitter, что Джошуа все равно хочет выступить в главном событии вечера бокса 12 августа, британцу срочно ищут нового соперника.

Напомним, Джошуа уже бил Уайта в 2015 году (технический нокаут в 7 раунде).

Напомним, В субботу, 26 августа, во Вроцлаве на Tarczyński Arena состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик — Даниель Дюбуа. Украинец в Польше проведет защиту чемпионских поясов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе. В Украине поединок будет доступен для просмотра только на платной основе. К слову, букмекеры не верят в успех британского претендента.