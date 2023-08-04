Соперник Усика обещает шокировать мир бокса: что он сказал перед боем

У Усика нет ни одного поражения в профессиональной карьере

Британец Даниель Дюбуа не стал скрывать, что рассчитывает только на победу в поединке против объединенного чемпиона мира в супертяжелого веса Александра Усика. Их бой состоится 26 августа в Польше.

В интервью Евроспорту британский боксер отметил, что знает стратегию, которая поможет победить украинского чемпиона.

По словам Дюбуа, для победы ему надо не давать украинцу активно двигаться по рингу.

"Чтобы драться с Усиком, нужно стараться его избить. Это не секрет. Не нужно застаиваться, пытаясь перебоксировать. Нужно его избить. Надо бить сильнее, чем обычно. Просто надо делать все больше, чем раньше, чем я когда-либо делал.

Он великий чемпион, но все, что имеет начало, имеет конец, и я готов просто доказать это. Пришло мое время. В бою важно держать все в голове. Надо быть готовым к 12 раундам. Вот такой у меня менталитет. Все или ничего", – сказал Дюбуа.

Отметим, что у Усика нет ни одного поражения в профессиональной карьере.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Усик недавно снова решил позлить россиян своими планами.