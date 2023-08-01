Падение Усика и неожиданный Ломаченко: свежий рейтинг лучших боксеров мира

В топ-10 попали два украинца

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который 26 августа проведет свой следующий бой, больше не возглавляет рейтинг лучших боксеров мира.

В свежей версии лучших боксеров мира по версии наш чемпион занимает лишь третье место.

Лидером первой десятки стал Теренс Кроуфорд, который в минувшие выходные стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Вторым в списке стал японец Наоя Иноуэ.

Еще один интересный момент заключается в том, что на десятом месте разместился украинец Василий Ломаченко, который свой последний бой проиграл и в целом уже давно не добивался больших побед в ринге.

Топ-10 рейтинга P4P по версии журнала The Ring:

1. Теренс Кроуфорд (США).

2. Наоя Иноуэ (Япония).

3. Александр Усик (Украина).

4. Сауль Альварес (Мексика).

5. Дмитрий Бивол (Россия).

6. Эррол Спенс (США).

7. Девин Хэйни (США).

8. Джервонта Дэвис (США).

9. Теофимо Лопес (США).

10. Василий Ломаченко (Украина).

Ранее "Телеграф" писал, что Усик подписал профессиональный контракт с украинским клубом "Полесье", за который он может сыграть в УПЛ.