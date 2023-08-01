Падіння Усика та несподіваний Ломаченко: свіжий рейтинг найкращих боксерів світу

У топ-10 потрапили два українці

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик, який 26 серпня проведе свій наступний бій, більше не очолює рейтинг найкращих боксерів світу.

У свіжій версії найкращих боксерів світу за версією наш чемпіон посідає лише третє місце.

Лідером першої десятки став Теренс Кроуфорд, який на минулих вихідних став абсолютним чемпіоном світу в напівсередній вазі. Другим у списку став японець Наоя Іноуе.

Ще один цікавий момент полягає в тому, що на десятому місці розмістився українець Василь Ломаченко, який свій останній бій програв і загалом уже давно не вимагав великих перемог у рингу.

Топ-10 рейтингу P4P за версією журналу The Ring:

1. Теренс Кроуфорд (США).

2. Наоя Іноуе (Японія).

3. Олександр Усік (Україна).

4. Сауль Альварес (Мексика).

5. Дмитро Бівол (Росія).

6. Еррол Спенс (США).

7. Девін Хейні (США).

8. Джервонта Девіс (США).

9. Теофімо Лопес (США).

10. Василь Ломаченко (Україна).

Раніше "Телеграф" писав, що Усік підписав професійний контракт із українським клубом "Полісся", за який він може зіграти в УПЛ.