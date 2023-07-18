Ми копіювали його рухи: Усик розповів про кумира дитинства (відео)

Українець згадав про те, хто його надихав на старті кар’єри боксера

Непереможений український боксер Олександр Усик розповів, який боксер викликав у нього захоплення в дитинстві.

У коментарі Boxing Social він зазначив, що тоді він стежив за бійцем напівлегкої ваги "Принцем" Насімом Хамедом.

Українець зізнався, що навіть копіював рухи одного з найзнаменитіших британських бійців за всю історію.

"Коли ми були аматорами, ми копіювали його рухи. У залі на нас чинився тиск, бо нам не дозволяли цього робити. Нам говорили, що це виглядає так, ніби ми втрачаємо концентрацію, втрачаємо увагу, що ми не контролюємо себе".

Але я продовжував це робити навіть під час змагань", – сказав Усик.

Зазначимо, що британський боксер Насім Хамед славився своєю досить незвичною поведінкою у рингу. Побиваючи своїх суперників, він часто пританцьовував, що стало його фішкою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що зараз Усик готується до свого наступного поєдинку на професійній арені. 28 серпня він має захист своїх титулів у поєдинку проти британця Даніеля Дюбуа. До цього Усик впевнено впорався з британцем Ентоні Джошуа.