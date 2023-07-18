Мы копировали его движения: Усик рассказал о кумире детства (видео)

Украинец вспомнил о том, кто его вдохновлял на старте карьеры боксера

Непобежденный украинский боксер Александр Усик рассказал о том, какой боксер вызывал у него восхищение в детстве.

В комментарии Boxing Social он отметил, что тогда он следил за бойцом полулегкого веса "Принцем" Насимом Хамедом.

Украинец признался, что даже копировал движения одного из самых знаменитых британских бойцов за всю историю.

"Когда мы были любителями, мы копировали его движения. В зале на нас оказывалось давление, потому что нам не разрешали этого делать. Нам говорили, что это выглядит так, будто мы теряем концентрацию, теряем внимание, что мы не контролируем себя.

Но я продолжал делать это даже во время соревнований", – сказал Усик.

Отметим, что британский боксер Насим Хамед славился своим довольно необычным поведением в ринге. Избивая своих соперников, он часто пританцовывал, что стало его фишкой.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сейчас Усик готовится к своему следующему поединку на профессиональной арене. 28 августа ему предстоит защита своих титулов в поединке против британца Даниэля Дюбуа.