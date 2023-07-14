Зеленскому нужно волноваться? Усик заявил, что пойдет в президенты (видео)

Боксер рассказал о своих планах

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о том, что будет делать после того, как закончится его история с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Украинец и британец не сумели договориться о бое в апреле 2023 года.

Соответствующий комментарий украинский боксер оставил после пресс-конференции с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) в Лондоне, передает Seconds Out. Спортсмен заявил, что после того, как закончит с "Цыганским королем" он собирается вернуться в крузервейт (весовая категория до 90,718 кг) и вновь стать там абсолютным чемпионом мира. А после этого Александр намерен идти в президенты.

— Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты.

— Зеленскому нужно волноваться?

— Зеленский спокоен, потому что у него есть сила, — сказал Усик.

Напомним, 26 августа Усик проведет защиту титулов в бою против Дюбуа. Букмекеры выделили однозначного фаворита поединка, а в рф предрекают украинцу первое поражение в карьере. Накануне стало известно, сколько будут стоить билеты на шоу бокса Усик — Дюбуа.