"Усик не той": екс-чемпіон світу натякнув на проблеми в українця у наступному бою

Британському боксеру дали важливі поради

Колишній чемпіон світу Карл Фремптон дав свій прогноз на майбутній бій у надважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

У коментарі Boxing News екс-чемпіон світу сказав, що британець має нав’язати бій українському боксерові.

"Погляньте на виступ Джошуа і побачите, що це не надто працювало. Чесно кажучи, Дюбуа схожий на старого Джошуа, того Ентоні, якого ми не бачили вже давно.

Даніелю слід пресингувати. Він не може тривалий час перебувати під ударами. Усик не той, хто нокаутує його з одного удару, але він буде точним, він часто його діставатиме. Тож Дюбуа потрібно сильно тиснути", — вважає він.

Фремптон додав, що величезну роль може зіграти співпраця Дюбуа із тренером Доном Чарльзом.

"Це дуже хороший тренер. Він знає, як підготувати боксера до титульних боїв. І я не копатиму під когось, я просто вважаю їх хорошим тандемом", — сказав він.

Як відомо, бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватимуть квитки на наступний бій Усіка.