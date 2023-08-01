Усик - Дюбуа: где и когда смотреть бой в Украине

Поединок будет доступен для просмотра по подписке

В субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша) на Tarczyński Arena состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет супербой Александр Усик — Даниель Дюбуа.

В прямом эфире в Украине поединок эксклюзивно покажет медиасервис Megogo. Об этом сообщает пресс-служба транслятора на своей странице в Instagram.

Кроме того, подписчики Megogo (тарифы "Легкий", "Оптимальний", "Максимальний" та "Спорт") увидят и бои других украинских боксеров. Денис Беринчик будет защищать титул чемпиона WBO International против шведа Энтони Йигиты, а Дмитрий Митрофанов сразится с британцем Хамзой Ширазом за пояс WBC Silver в среднем весе, принадлежащем Ширазу. Кроме того, на ринг выйдут Василий Чеботарь, Ярослав Харцыз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин, Александр Соломенников и другие.

В главном бою вечера бокса 36-летний Усик (20-0, 13 КО) будет защищать титулы WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе от посягательств регулярного чемпиона WBA 25-летнего Дюбуа (19-1, 18 КО) по прозвищу "Динамит". Megogo покажет бой не только в Украине, но и в Польше.

Напомним, в своем последнем поединке, который состоялся в августе 2022 года, Усик победил в реванше Энтони Джошуа.

Дюбуа, в свою очередь, в декабре 2022 года провел зрелищный поединок против Кевина Лерены (ЮАР). Даниель трижды оказывался в нокдауне, но сумел перевернуть ход поединка и добыть досрочную победу.

Ранее букмекеры оценили шансы Усика и Дюбуа в бою. Накануне Александр опустился в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса от The Ring.