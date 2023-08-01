Усик — Дюбуа: де і коли дивитися бій в Україні

Поєдинок буде доступний для перегляду за передплатою

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) на Tarczyński Arena відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане супербій Олександр Усик — Даніель Дюбуа.

У прямому ефірі в Україні двобій ексклюзивно покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє пресслужба транслятора на своїй сторінці в Instagram.

Крім того, передплатники Megogo (тарифи "Легкий", "Оптимальний", "Максимальний" та "Спорт") побачать бої інших українських боксерів. Денис Беринчик захищатиме титул чемпіона WBO International проти шведа Ентоні Їгіти, а Дмитро Митрофанов побореться з британцем Хамзою Ширазом за пояс WBC Silver у середній вазі, що належить Ширазу. Крім того, на ринг вийдуть Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Солом’янніков та інші.

У головному бою вечора боксу 36-річний Усик (20-0, 13 КО) захищатиме титули WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі від зазіхань регулярного чемпіона WBA 25-річного Дюбуа (19-1, 18 КО) на прізвисько Динаміт". Megogo покаже бій не лише в Україні, а й у Польщі.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку, який відбувся у серпні 2022 року, Усик переміг у реванші Ентоні Джошуа.

Дюбуа, у свою чергу, у грудні 2022 року провів видовищний поєдинок проти Кевіна Лерени (ПАР). Даніель тричі опинявся у нокдауні, але зумів перевернути хід поєдинку та здобути дострокову перемогу.

Раніше букмекери оцінили шанси Усика та Дюбуа в бою. Напередодні Олександр опустився в рейтингу найкращих боксерів, незалежно від ваги від The Ring.