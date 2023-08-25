Усик — Дюбуа: онлайн-трансляція бою

Український чемпіон вийде на ринг проти британського претендента

У суботу, 26 серпня, у Вроцлаві (Польща) на однойменному стадіоні відбудеться велике шоу професійного боксу, головною подією якого стане супербій Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО). Напередодні боксери провели офіційну процедуру зважування.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію супербою Усик — Дюбуа. Головний поєдинок вечора боксу у Польщі розпочнеться ближче до півночі, головні бої андеркарда стартують о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція бою Усик — Дюбуа (оновлюється)

Український чемпіон проведе свій другий захист чемпіонських поясів WBA-Super, IBF, IBO та WBO, які він здобув у першій сутичці з Ентоні Джошуа. Олександр знову битиметься з боксером, який більше за нього. Цього разу різниця у вазі (близько 5 кг) і габаритах не катастрофічна, проте Даніель на прізвисько "Динаміт" має вражаючу нокаутуючу силу, а тому кожен його удар може стати останнім у бою. Це можуть підтвердити 18 із 20 суперників 25-річного британця, які не зуміли встояти після ударів британця.

Однак Дюбуа ніколи не бився із суперниками рівня Усика. Олександр, який вибрав для себе прізвисько "Кіт", має феноменальну витривалість і неймовірну швидкість для важковаговика. 36-річний Усик бився з куди більш іменитими боксерами й завжди виходив переможцем.

Промо відео бою Усик - Дюбуа

Мабуть, тому букмекери дають Усику набагато більше шансів на перемогу. Чимало фахівців зазначають, що головний бій вечора, ймовірно, завершиться перемогою українця за очками — у цьому випадку все вирішуватимуть судді.

Зазначимо, вечір боксу Усик — Дюбуа покаже в Україні Megogo (потрібна підписка). Додамо, що переможець протистояння вийде на чемпіонський бій проти "Тварини".