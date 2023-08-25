Усик потролив Ф’юрі перед чемпіонським боєм (відео)

Українець підігріває інтерес до потенційного поєдинку проти британця

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) звернувся до володаря титулу WBC у тій же вазі британця Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) напередодні свого поєдинку проти ще одного представника Британії Даніеля Дюбуа.

Відповідний коментар українця доступний на talkSPORT у Twitter. Олександр висміяв жадібність Ф’юрі, а також прізвисько британського чемпіона — "Циганський король". У розмові з журналістом Усик назвав Тайсона "циганською королевою".

— Побачимося пізніше, королева.

— Називаєте його циганською королевою?

— Циганська королева, так. Жадібне пузо, я люблю тебе, – сказав Усик.

Нагадаємо, у суботу, 26 серпня, Усик проведе бій проти Дюбуа. Ф’юрі, у свою чергу, 28 жовтня, боксуватиме з бійцем ММА Франсісом Нганну. Зазначимо, Олександр і Тайсон мали битися у квітні, але не зуміли домовитися про умови реваншу.

Додамо, бій Усик-Дюбуа покажуть у прямому ефірі в Україні. До речі, Олександр — беззаперечний фаворит "дуелі".