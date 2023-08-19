Американець, схоже, вирішив заробити грошей у рф перед закінченням кар’єри

Непереможному російському боксеру Марку Петровському підсунули для побиття американського ветерана Кевіна Джонсона. Бій пройшов у рамках вечора боксу у Москві, де український боксер вийшов на ринг під прапором рф.

Петровський без проблем здолав американця за підсумками шести раундів. Про це повідомляє "Телеграф".

24-річний Марк просто бив 43-річного Кевіна, проте до нокауту справа не дійшла. За підсумками поєдинку усі судді віддали перемогу росіянину. Підсумковий рахунок — 57-57, 60-54, 60-54. Таким чином, Петровський здобув шосту перемогу поспіль на профі-ринзі, Джонсон програв у 22-й раз.

Відео бою Марк Петровський — Кевін Джонсон

На рахунку Джонсона 35 перемог, 22 поразки та дві нічиї на професійному рингу. Під час кар’єри американець боксував з топами важкого дивізіону: Віталієм Кличком, Тайсоном Ф’юрі, Ентоні Джошуа, Енді Руїсом, Кубратом Пульовим, Дереком Чісорою та іншими.

Раніше Джонсон звернувся до президента рф володимира путіна з проханням про отримання громадянства росії. Американець висловив бажання отримати паспорт на ім’я Кевіна Володимировича, яке він вибрав на честь путіна. До речі, на церемонію зважування перед боєм Джонсон прийшов у футболці із зображенням голови кремля.

Нагадаємо, у рф боксер побив школяра у дворі будинку.